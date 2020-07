‘Hondenbar on tour’ heeft nu ook hondentaart en hondenwijn Birger Vandael

17 juli 2020

11u25 4 Beringen Dit weekend is het een jaar geleden dat aan de be-Mine in Beringen de allereerste hondenbar van het land de deuren opende. Meer dan 2.000 baasjes vonden met hun hond de weg naar dit opvallende concept. Deze zomer gaat de hondenbar ‘on tour’. Van de kust tot aan de Japanse Tuin van Hasselt, overal wil men de hondenbar op bezoek. Dit weekend gaat de hondenbar van start aan zomerbar CoolDown Town aan het casino van Beringen.

De hondenbar heeft deze zomer het assortiment voor haar favoriete viervoeters nog verder uitgebreid. Het paradepaardje is de ‘dagschotel van de chef’. Een afgewerkte portie van 100 of 200 gram (5 of 7,5 euro) met een portie verse kip en gestoomde groentjes. Deze worden in een mooie ronde vorm op een vierkant bordje geplaatst en afgewerkt met schijfjes kippenworst in hartvorm, hartjes van zalm overgoten met enkele puntjes zalmolie en enkele snippers schapenvet en korrels hondensnoep.

Samenwerking met de Britten

Daarnaast kan je na het hondenbier nu ook hondenwijn (3,50 euro) bestellen. Hiervoor werd samengewerkt met de Britse producenten. Naast witte en rosé wijn, hielpen ze over het kanaal ook mee aan hondenthee. Ook bij de desserts heeft de hond keuze. Een ijslolly (1,50 euro), popcorn (2 euro), cupcake (2 euro) of hondentaart (3,50 euro), bij de hondenbar kan je het allemaal krijgen.

Frietjes verfijnd

Naast de nieuwe elementen op de menukaart, werden ook enkele bestaande gerechten verder verfijnd. De frietjes komen niet meer uit een zakje maar zijn zoete aardappel in plantaardige olie gebakken en gedroogd. Ook werden voor het eerst voorverpakte porties mayonaise gemaakt voor de hond (12 gram per zakje, op basis van gepureerde verse zalm, water, bloem en gepureerd kippenwit) Voor het vleesje of vis kan de hond kiezen uit een platte hamburger, kip of vis.

Na dit weekend toert de hondenbar verder door Vlaanderen. Ze houdt onder meer halt in Tessenderlo en Tervuren en op zondag 9 augustus kan je aan CoolDown Town terecht voor een uniek tuinontbijt voor baasje én hond.