“Hij handelde uit zelfbescherming”, Beringenaar (52) die vrouw en stiefdochter met hamer sloeg is aangehouden Marco Mariotti

27 april 2020

18u07 0 Beringen De 52-jarige man die verdacht wordt van poging moord op zijn vrouw en stiefdochter is aangehouden. De man had zaterdagmiddag de twee aangevallen met een hamer en sloeg daarna op de vlucht. Na een lange klopjacht werd hij zondagavond in de boeien geslagen. “Hij handelde uit zelfbescherming", zegt zijn advocaat Lynn Clerinx.

De 52-jarige Beringenaar werd zondagavond rond 20 uur in de buurt van het Antwerpse centraal station onderschept door de lokale politie. De man werd opgepakt en overgebracht naar Beringen waar hij maandag lang werd verhoord.

Hij werd nadien voorgeleid bij de onderzoeksrechter die besliste hem aan te houden. Hij is officieel verdacht van poging doodslag op zijn vrouw (46) en haar dochter (28). “Mijn cliënt werd inderdaad aangehouden", bevestigt advocaat Lynn Clerinx.

Afweermechanisme

“In het belang van het onderzoek wens ik niet in te gaan op de inhoud van het dossier. Gelet op het beeld dat van mijn cliënt werd geschetst, ben ik wel genoodzaakt aan te halen dat mijn cliënt heeft gehandeld om zichzelf te beschermen.” Zo zou er voorafgaand binnenhuis een gevecht hebben plaatsgevonden.

De man sloeg zaterdagmiddag na de feiten op de vlucht nog voor de politie ter plaatse was. Een helikopter en zoekhonden leverden niets op. Ook zondag werd nog gezocht, en vonden er zelfs twee arrestaties plaats in de buurt. De twee werden later weer vrijgelaten.

Moeder en dochter zijn intussen aan de beterhand, maar herstellen van hun verwondingen. Ze verblijven met de rest van het gezin op een ander adres. Hun woning is verzegeld zolang het onderzoek loopt.