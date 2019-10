‘Fuck you’ levert geflitste bestuurder nog een extra boete op RTZ

09 oktober 2019

16u51 8 Beringen Een bestuurder die duidelijk niet gelukkig was met zijn snelheidsbekeuring, is dinsdag met een extra boete naar huis gegaan in Beringen. Hij vond het nodig om tot driemaal toe al toeterend terug te keren naar de controleplaats en de agent te belagen door ‘fuck you’ te schreeuwen.

Bij controle van zijn rijbewijs bleek de overtreder in de categorie ‘beginnend bestuurder’ te zitten. Er werd een pv opgesteld en overgemaakt aan het Parket Limburg. De overtreder zal zich nog mogen verantwoorden voor de politierechter.

Dinsdag nam de verkeersdienst van de lokale politie trouwens deel aan de nationale flitsmarathon. De camera stond vanaf zes uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds opgesteld op tien verschillende locaties in Beringen, Ham en Tessenderlo. Enkele van die controleplaatsen waren op de Facebookpagina al aangekondigd. In totaal passeerden 3.763 voertuigen de radar, waarvan er 186 (of 4,9 procent) in overtreding waren. De hoogst gemeten snelheid was 101 kilometer per uur aan de Hasseltsestraat in Beringen, waar 70 toegestaan is.