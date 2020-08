‘Dirt Zone’ van mountainbikepark krijgt update Birger Vandael

04 augustus 2020

17u40 2 Beringen Het mountainbikepark aan de top van de Beringse Avonturenberg krijgt een update. “We verlengen de zone en plaatsen er drie schansen voor beginners tot gevorderden. Zo zetten we in op verschillende wielerdisciplines”, vertelt schepen van Sport Tijs Lemmens (VOLUIT).

Het mountainbikepark in Beringen is erg populair bij de liefhebbers. De afgelopen jaren vonden er ook al verschillende wedstrijden in het mountainbiken en het veldrijden plaats. Nu werkt de stad Beringen de zogenaamde ‘Dirt Zone’ verder uit. “Dirt jumping is een extreme vorm van mountainbiken waarbij sportievelingen aan hoge snelheid over schansen springen en in de lucht kunstjes uitvoeren”, verklaart Lemmens.

Gedeelte niet toegankelijk

Door de werken is dat gedeelte van het mountainbikepark tijdelijk niet toegankelijk. De biketrials en overige routes op de flanken blijven wel open. De werkzaamheden zijn voorzien tot vrijdag 14 augustus.