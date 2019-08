‘De schat van Vlieg’ al honderd keer gevonden BVDH

06 augustus 2019

16u27 0

In Beringen liggen deze zomer twee schatten verstopt: eentje in de bib en eentje bij het bezoekerscentrum De Watersnip van Natuurpunt. Vind je de schatkist? Dan krijg je een smakelijk cadeautje én maak je kans op fantastische prijzen.” Al 100 kinderen deden mee aan de speurtocht in de bib en vonden op het einde van deze tocht de schatkist! “Ook wij hebben de schat gevonden,” vertellen Yasir, Aaqib en Fateha heel fier. “We vonden het leuk om met ons drie de schat te zoeken in de bib van Beringen. Mijn kleine broertje Aaqib heeft wel niet echt meegeholpen” verklapt Fateha.