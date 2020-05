‘Dag van de Buren' wordt ‘coronaproof’ Birger Vandael

18 mei 2020

15u35 0 Beringen Ondanks de coronacrisis wil de stad Beringen de ‘Dag van de Buren’ op 29 mei niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Het stadsbestuur roept de Beringenaren daarom op om zich van hun creatiefste kant te laten zien en de buren – letterlijk en figuurlijk – in de bloemetjes te zetten.

Elk jaar komen heel wat Beringenaren op de ‘Dag van de Buren’ op straat voor een buurtfeest. Dat zal deze editie door de omstandigheden niet mogelijk zijn. “Het bekende startpakket zal je dit jaar dus ook niet kunnen bestellen. “We hebben wel een alternatief uitgewerkt dat volledig ‘coronaproof’ is”, legt schepen van Participatie Jessie De Weyer (N-VA) uit.

Postkaartje en attentie

De buren kunnen via de website van de stad een postkaart downloaden om naar elkaar te sturen. Daaraan kan je een attentie toevoegen. Verder ontvangt het stadsbestuur via de website of sociale media graag de mooiste buurtverhalen om de meest opmerkelijke buur in het zonnetje te zetten. De drie strafste verhalen worden uitgekozen voor extra aandacht.

“Goede buren zijn in deze tijden net zo belangrijk als goede vrienden of familie. Daarom proberen we deze dag zo feestelijk mogelijk te houden en de samenhorigheid te versterken. Wil je ook meedoen of weten wat je kan doen? Surf dan zeker naar www.beringen.be/dagvandeburen”, besluit schepen Jessie De Weyer.