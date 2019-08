“Brandweermannen die stierven bij zware brand in Beringen waren op zoek naar mogelijke slachtoffers” Brand in voormalig warenhuis veroorzaakt door menselijke tussenkomst Toon Royackers

12 augustus 2019

19u25 0 Beringen De twee brandweermannen die zondagmorgen het leven lieten bij de zware brand in het voormalige winkelcomplex in Beringen-Mijn, waren in het gebouw zelf nog op zoek naar mogelijke slachtoffers. Dat blijkt uit de verklaringen van de brandweerploegen ter plaatse. Brandweerlui Chris Medo (42) en Benni Smulders (37) doorzochten het leegstaande winkelcomplex, toen ze plots zelf niet meer tijdig wegraakten. Drie andere collega’s liepen verwondingen op. Maandagnamiddag kwamen nog verschillende branddeskundigen en een speurhond ter plaatse voor een onderzoek.

In zowat alle Limburgse brandweerkazernes werd maandagnamiddag één minuut stilte in acht genomen voor de overleden brandweercollega’s. De vlaggen in Beringen en Heusden-Zolder werden halfstok gehangen als teken van rouw. In het getroffen winkelcomplex aan de Koolmijnlaan in Beringen-Mijn werd op hetzelfde moment het onderzoek naar de tragische brand verder gezet. “Het labo met een branddeskundige, een gespecialiseerde speurhond en een deskundige met een 3D-scan kwamen ter plaatse,” aldus Pieter Strauven van het Parket Limburg. “Uit de eerste vaststellingen blijkt dat een technisch defect niet aan de oorzaak van de brand zou liggen. Voorlopig zijn er dus vermoedens van een menselijke tussenkomst.”

Berucht kraakpand

Of iemand dan ook opzettelijk de brand heeft aangestoken? “Dat maakt voorwerp uit van het onderzoek. Mogelijk gaat het om brandstichting, of mogelijk heeft iemand opzettelijk vuur veroorzaakt. Alle pistes zijn open,” aldus het Parket. Het winkelcomplex is in de buurt alleszins al jaren erg berucht. Volgens buurtbewoners staat het al bijna tien jaar grotendeels leeg. Om de haverklap werden er krakers gesignaleerd, en die veroorzaakten al eens een brandje. De voorbije jaren was de brandweer drie keer moeten uitrukken. Meestal ging het om een matras die ergens was beginnen smeulen. Maar zondagmorgen ging het al snel om een ongezien hevige brand, die het hele complex in lichterlaaie had gezet.

Brandweerploegen bevestigen intussen dat aanvankelijk gevreesd werd dat er zich nog krakers in het gebouw konden bevinden. Precies daarom werden al vrij snel brandweermensen het leegstaande kraakpand ingestuurd. In hun zoektocht naar mogelijke aanwezigen werden zes brandweermannen verrast door een flashover, het verschijnsel waarbij een ruimte plots volledig in brand vliegt door ontbranding van gassen. Twee brandweermannen bekochten hun poging om een slachtoffer te zoeken met hun eigen leven. “Vier zijn er gewond naar het ziekenhuis gebracht,” besluit woordvoerder Pieter Strauven van Parket Limburg. “Drie daarvan hebben het ziekenhuis intussen mogen verlaten, één slachtoffer verblijft nog in het ziekenhuis van Leuven. Zijn toestand is gelukkig stabiel.”