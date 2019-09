‘Bouwmeester Scan’ met oog op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsvisie BVDH

17 september 2019

09u49 0 Beringen Beringen staat de komende jaren voor een aantal uitdagingen. Zo zijn er de klimaatontwikkelingen en het mobiliteitsprobleem. Het stadsbestuur heeft om nieuwe visies te ontwikkelen, besloten om voor het grondgebied van Beringen een ‘Bouwmeester Scan’ te laten uitvoeren.

De scan is een objectief advies van een onderzoeksteam, gekaderd binnen het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Vlaams Klimaatbeleidsplan. Het onderzoeksteam, aangesteld door de Vlaamse Bouwmeester, voert zijn onderzoek in alle onafhankelijkheid uit. Thema’s die worden behandeld zijn onder andere ‘Dichtheid en kernversterking’, ‘Open ruimte’, ‘Mobiliteit’ en ‘Regelgeving en Publiek Ondernemerschap’.

Stadsdebat

Het eindrapport zal in het voorjaar volgend jaar klaar zijn. Dit rapport wenst het schepencollege aan te grijpen om hierover een breed stadsdebat te organiseren. De Bouwmeester Scan en het stadsdebat moeten resulteren in ruimtelijke toekomst-scenario's voor Beringen en ook in een draagvlak hoe verder moet worden omgaan met ruimte en omgeving. “Beleidsmatig zal dit een vertaling krijgen in projecten, acties en nieuwe beleidskaders zoals een Beleidsplan Ruimte Beringen, bouwverordeningen, klimaatplan, woonbeleidsvisie,…” aldus burgemeester Thomas Vints (CD&V).