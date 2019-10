Actie met ballen tegen armoede BVDH

18 oktober 2019

13u52 0 Beringen De buurtwerkingen van RIMO Limburg voerden op 17 oktober, de Werelddag van verzet tegen Armoede, actie in Beringen. Samen met andere organisaties en verenigingen kozen ze voor een boodschap met ballen.

Meer dan 2.500 ballen werden uitgedeeld uit bij armoedeorganisaties, scholen, verenigingen, stadsdiensten … Iedereen werd gevraagd om een armoedeboodschap op de ballen te schrijven. Vervolgens werd burgemeester Thomas Vints (CD&V) letterlijk ondergedompeld in de ballen. “Een ludieke actie zoals ‘boodschap met ballen’ kan ik alleen maar toejuichen: namelijk het ontvangen van onbevangen voorstellen en suggesties vanuit het middenveld en mensen in kwetsbare situaties.”

15 % van de inwoners van Beringen heeft een inkomen onder de Europese armoedegrens. “De armoedecijfers voor onze stad liggen hoog, en zijn de voorbije jaren, ondanks de vele inspanningen, niet gedaald. Dit zijn signalen die we in ons sociaal beleid niet kunnen negeren. Een gerichte aanpak is hier noodzakelijk!", reageert schepen van Welzijn Hilal Yalcin (CD&V).