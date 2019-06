Zorgbedrijf breidt aanbod uit en zoekt personeel Alfons Schryvers

07 juni 2019

Zorgbedrijf Antwerpen breidt zijn aanbod in Berendrecht uit met een dagverzorgingscentrum en 37 extra serviceflats/assistentiewoningen aan de Bosstraat. Om haar dienstverlening er te kunnen verzekeren is Zorgbedrijf Antwerpen op zoek naar 10 extra medewerkers voor hulp aan huis in Berendrecht, Ekeren en omstreken.

Begin 2020 opent Dagverzorgingscentrum Berendrecht de deuren. Senioren kunnen er overdag terecht voor zorg en ondersteuning en keren ’s avonds naar huis terug. Wie dat wil, kan ook worden opgehaald en terug naar huis gebracht. Het dagverzorgingscentrum maakt deel uit van de vernieuwing en uitbreiding van Monnikenhof. Dit woonzorgcentrum breidt uit van 81 bewoners naar 114 ruime eenpersoonskamers. Het gebouw wordt tegen het voorjaar van 2020 in het nieuw gezet en krijgt een nieuwe vleugel. Aan de Bosstraat, wat verderop, start bouwbedrijf Durabrik dit najaar met de bouw van 37 serviceflats/assistentiewoningen. Zorgbedrijf Antwerpen koopt de flats nu al van Durabrik, dat wel nog instaat voor de bouw tegen het voorjaar van 2022. De flats worden later te koop en te huur aangeboden. Ze hebben een ingerichte keuken, een terras, een berging en 1 of 2 slaapkamers. Er komen ook parkeerplaatsen en een oplaadplaats voor elektrische fietsen en scooters. Om de dienstverlening te kunnen handhaven is Zorgbedrijf Antwerpen in het noorden van Antwerpen op zoek naar minstens 10 nieuwe medewerkers om het team van de thuisdiensten te versterken. Kandidaten zijn welkom op de sollicitatiedagen op dinsdag 11 juni en maandag 17 juni in Ekeren en op woensdag 26 juni in Berendrecht. De nieuwe werknemers kunnen voltijds of deeltijds aan de slag met een vast of tijdelijk contract en werken tussen 8 en 16.30 uur. Solliciteren kan op www.zorgbedrijf.antwerpen.be/vacatures.