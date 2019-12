Zinloos geweld tegen tieners Lennert (15) en Lindsay (13): “Wanneer ben je als ouder nog gerust?”

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

In december blikken we in 19 verhalen terug op 2019 in regio Antwerpen. Veel leuke verhalen, maar voor enkele tieners zal 2019 voor altijd een akelig gevoel geven. Lennert Bastiaensen (15) uit Zandvliet werd in oktober in elkaar geslagen op een fuif in Kalmthout. Een maand later werd de 1 3-jarige Lindsay uit Brasschaat brutaal aangepakt en het filmpje werd gedeeld op sociale media. Beiden zijn ze min of meer hersteld, maar ze blijven erdoor getekend.