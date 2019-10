Winnaars bebloemingswedstrijd nemen prijzen in ontvangst Alfons Schryvers

07 oktober 2019

Het districtscollege van Berendrecht-Zandvliet-Lillo heeft alle 22 deelnemers van de actie “ons district, net iets bloemrijker” ontvangen op het districtshuis. Iedereen kreeg een waardebon van 15 euro van het Zandvlietse dier- en tuincenter Frank Verbist. Voor de tien beste mocht het iets meer zijn. De eerste prijs ging naar Nina Poulussen gevolgd door Margerrite Peus en Jenny Broeren. Districtsschepen Sandra Suykerbuyk (CD&V) bedankte alle deelnemers. “We zijn als districtscollege bijzonder fier dat we het groenste district van Antwerpen zijn en blij dat onze inwoners daar bovenop nog eens hun extra steentje willen bijdragen. Jullie creativiteit was subliem, net zoals de originaliteit. We hadden helaas af te rekenen met de droogte maar dat deed niets af aan de schoonheid van jullie tuinen en gevels” zei de schepen. Het jureren van de tuinen en gevels werd overgelaten aan Menno Hoven, werkleider van de groendienst die elke deelnemer afzonderlijk was gaan bekijken. Alle deelnemers kregen nog een foto van hun tuinen of gevels en de prijsuitreiking werd afgesloten met een receptie.