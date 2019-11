Wijnliefhebbers brengen Oude Smidse opnieuw tot leven Alfons Schryvers

23 november 2019

16u38 0

Aan de Schouwvegerstraat 2, in het centrum van Berendrecht, is de historische Oude Smidse opnieuw tijdelijk open gesteld. De nabijgelegen wijnhandelaar Halewijn, gespecialiseerd in wijnen uit Zuid-Afrika, nodigde er zijn gasten uit op een proeverij. Ook zondag 24 november, van 14 tot 18 uur, kan men er terecht om te genieten van een stukje nostalgie en uitgelezen Zuid-Afrikaanse wijn.

De oude smidse, aan de kerk in Berendrecht, wordt tegenwoordig niet meer gebruikt voor het smeden van allerlei voorwerpen of voor het beslaan van paarden. Het oude gebouw dient enkel nog voor een jaarlijkse fuif of voor een buurtfeest. Aan de buitenzijde straalt het gebouw nog altijd zijn vroegere glorie uit. Binnenin gebeurden er echter al veel ingrepen die niet meer verwijzen naar het vroegere gebruik. Tijdens het laatste weekend van november wordt de Oude Smidse ingenomen door wijnhandelaar Halewijn. Tijdens de proeverij kan men kennis maken met verschillende nieuwe wijnen te proeven zoals Diemersfontein, Lothian en uitbreiding van ons Boschendal assortiment. Er zijn ook verscheidene vertegenwoordigers van de wijndomeinen aanwezig die, op vraag, uitleg geven. Info www.halewijn.be