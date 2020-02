Werken aan Spaansemolenstraat bijna afgerond Annelin Marien

20 februari 2020

16u30 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Eind februari wordt fase 1 van de heraanleg van de Spaansemolenstraat in Zandvliet afgerond. Op vrijdag 21 februari zullen de voetpaden en de rijweg volledig afgewerkt zijn. De straat blijft wel nog enkele dagen afgesloten.

Vanaf 21 februari kunnen fietsers en voetgangers de straat wel bereiken. In de week van 24 februari zal er door de aannemer nog een aantal dagen gewerkt worden aan putdeksels en dergelijke. Daarna wordt de Spaansemolenstraat weer opengesteld voor doorgaand verkeer. Het gedeelte tussen Noordland en de Botermarkt blijft afgesloten, aangezien dit wordt dichtgelegd in gebonden steenslag. Dit stuk wegdek dient namelijk terug opengebroken te worden om de werken verder te zetten in fase 2.

Van zodra de straat wordt opengesteld en de signalisatie geplaatst is, zal er éénrichtingsverkeer gelden vanaf de Zandvlietse Varkensmarkt richting Noordland. De twee zijden van de Botermarkt en de Martinussteeg blijven bereikbaar in twee richtingen.

Na het keizerschap, dat plaatsvindt op zondag 29 maart, start de aannemer met het andere gedeelte van de Spaansemolenstraat: rond de kerk, het kruispunt Noordland-Spaansemolenstraat en het gedeelte Noordland vanaf de De Keyserhoeve tot de Spaansemolenstraat.