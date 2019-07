Weg- en rioleringswerken in Bosstraat Alfons Schryvers

12 juli 2019

In het voorjaar van 2020 starten weg- en rioleringswerken in de Bosstraat in Berendrecht. De drukke straat zal gezien zijn lengte in fasen worden aangelegd. De rijwegbreedte wordt 6 meter, met een paar uitzonderingen waar het 5,50 meter wordt. De brede rijweg is nodig omdat de Bosstraat een hoofdroute voor de brandweer is.

Met een combinatie van verkeersplateaus, en verkeerskussen, zijn er verschillende snelheidsremmende maatregelen voorzien. Die worden aan de kruispunten aangevuld met asverschuivingen in combinatie met verkeersdrempels. Aan de rotonde zelf wordt niet gewerkt, enkel aan de overzijde. Aan beide zijden van de Bosstraat zijn fietssuggestiestroken in grijze asfalt voorzien. Er komen in totaal 75 parkeerplaatsen, ongeveer een 40-tal minder. Hoe lang de werken duren hangt af van de fasering die later wordt bekeken. In elke fase wordt eerst de rijweg opgebroken en kunnen bewoners de straat via steenslag bereiken. De riolering wordt dan gelegd en naarmate de werken vorderen, en waar de nieuwe buizen liggen, wordt er opnieuw steenslag gelegd zodat bewoners opnieuw hun woningen kunnen bereiken. Er is altijd ongeveer een zone van ongeveer 50 meter, waar de riolering wordt gelegd, niet bereikbaar. Deze zone schuift steeds op. De werken starten aan de Monnikenhofstraat. Het in stand houden van de bestaande vuilwater aansluiting, na het afkoppelen van het regenwater, is ten laste van Water-link. Enkel indien een woning nu niet aangesloten is op de riolering is de kostprijs voor de vuilwater aansluiting, tot aan de rooilijn, voor de eigenaar. In de Bosstraat ligt er nu al een riolering dus vermoedelijk is iedereen al aangesloten. Eigenaars hebben dus enkel kosten wanneer ze niet aangesloten zou zijn op de bestaande riolering.