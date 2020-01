Wagen gaat over de kop op A12: overleden inzittenden pas uren later ontdekt Sander Bral

10 januari 2020

11u14 44 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Op de A12 in het Antwerpse havendorp Zandvliet is donderdagavond een ernstig ongeval gebeurd. Een wagen met twee inzittenden ging door een nog onbekende oorzaak over de kop en belandde in de berm onder een brug. De twee inzittenden overleefden de klap niet. Omdat het pikdonker was werd het ongeval pas vrijdagochtend opgemerkt door een trucker.

Op de A12 richting Antwerpen raakte een personenwagen met Nederlandse nummerplaat donderdagavond om een nog onbekende reden in de problemen. De wagen knalde tegen de vangrail richting Antwerpen en ging over de kop. De auto belandde op zijn dak in de berm naast de snelweg, onder een brug.

“Beide inzittenden overleefden het ongeval niet”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “De passagier werd door de klap weggeslingerd. Het ongeval deed zich vermoedelijk donderdagavond voor, maar het werd pas vrijdagochtend opgemerkt toen het licht werd. Een trucker zag het autowrak liggen en verwittigde de hulpdiensten. Er zijn een verkeersdeskundige en een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen.”