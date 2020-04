Vrouw (27) en man (30) opgepakt voor spuwen naar politie, man roept: “Corona! Corona!” Sander Bral

05 april 2020

14u07 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Een vrouw (27) en een man (30) zijn aangehouden omdat ze opzettelijk naar politie en burgers hebben gespuwd en gehoest. De vrouw werd betrapt op diefstal in een winkel in Berendrecht vooraleer de politie ter plaatse kwam en de man uit Lier overtrad de coronamaatregelen in Mechelen vooraleer hij op de politie spuwde.

Een 27-jarige vrouw werd vrijdagvoormiddag in een filiaal van supermarktketen Carrefour in Berendrecht (Antwerpen) betrapt hoe ze in de winkel producten aan het consumeren was. “De verantwoordelijke nam haar apart in een lokaal tot de politie arriveerde”, zegt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. “De vrouw kreeg een mondmasker maar ze spuwde en hoestte richting het winkelpersoneel.”

Toen de politie arriveerde, hoestte ze ook op de inspecteurs. “Ze bleef zich weerspannig gedragen en gaf een valse naam op. Wanneer ze in de doorgangscel werd geplaatst, trok ze haar mondmasker naar beneden en hoestte en spuwde ze opnieuw naar de politie. Ze beweerde besmet te zijn met Covid-19. De vrouw is aangehouden door de onderzoeksrechter.”

Een paar uur later in Mechelen dan sprak de lokale politie een groepje van drie mannen en een kind aan op het pleintje aan de Botertonstraat omdat ze de regels rond social distancing niet respecteerden. Eén van de mannen, een dertigjarige Rus die in Lier woont, reageerde geagiteerd en agressief.

“Corona, corona!”

“Hij kwam dicht bij de inspecteurs en spuwde tweemaal op de grond vlak bij hen”, gaat Aerts verder. “Hij naderde verder en rochelde fluimen en speeksel op. De politie reageerde alert en duwde het hoofd van de man naar beneden vooraleer hij kon spuwen. Terwijl hij met zijn hoofd naar beneden zat riep hij ‘Corona, corona!’. Tijdens zijn overbrenging naar de cel bleef hij verbaal agressief.”

Ook hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter.