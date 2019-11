Vroeger café Lindelo als belangrijk verlengstuk van Kruitmagazijn Alfons Schryvers

Kris Dockx, en zijn echtgenote Liesbeth, zijn de nieuwe eigenaars van het vroegere café Lindelo, aan de Tolhuisstraat 6 in Lillo. De uitbaters van het Kruitmagazijn willen er in de toekomst groepen, die een voorstelling in het Kruitmagazijn bijwonen, de ruimte geven om nadien te genieten van horeca-activiteiten zoals recepties en groepsmaaltijden. Dat zal gebeuren in samenwerking met professionele traiteurs.

Kris Dockx was in Lillo al lang op zoek naar een locatie om de werking van het Kruitmagazijn aan te vullen. “De eigendomsstructuur van het Landhuis was niet eenvoudig en op onze belangstelling voor de voormalige parochiekerk werd nooit gereageerd op uitzondering na van het bisdom Antwerpen dat onze voorstellen zeer genegen was maar helaas geen beslissingsrecht meer had over dit gebouw” zegt Kris. “Dan is ons oog gevallen op de Lindelo die al lang te koop stond. Met de aankoop gaan we ook trachten, met inzet van enkele fijne medewerkers, een stuk erfgoed levend te houden. Wij zijn op zoek naar een nieuwe naam, die verwijst naar de rijke historie van Lillo Fort. De uitbreiding van de activiteiten zal voornamelijk gericht worden op groepen. De ligging aan de ingang van Lillo maakt het ideaal om deze bezoekers te bereiken”.

Volle autobus

Al tien jaar slagen Kris en Liesbeth erin om, samen met hun medewerkers, het Kruitmagazijn drijvend te houden met een historisch-ludiek aanbod. Hun inzet heeft al duizenden mensen op een humorvolle manier kennis laten maken met de geschiedenis en het heden van de polderstreek en Lillo. Het Kruitmagazijn werkt op afspraak voor groeperingen en alle activiteiten zijn betaalbaar maatwerk, kleinschalig en met een heel direct contact met het publiek. De capaciteit van het Kruitmagazijn is max 60 zitplaatsen: het equivalent van een autobus. De technieken die ze gebruiken zijn: verhalen, liedjes, voorwerpen, muziek, poppenspel, marionetten, schaduwspel, toneel. Door de aankoopsaga is de viering van 10 jaar Kruitmagazijn wat in de vergeethoek geraakt. Dit zal gebeuren begin 2020 in combinatie met de inhuldiging van het nieuwe pand. Info www.kruitmagazijn.be.