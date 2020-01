Vrijetijdscentrum De Schelde op zoek naar vrijwilligers voor Roefelteam AMK

09 januari 2020

17u15 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Het is nog even, maar op zaterdag 10 oktober is het Roefeldag, en om van deze dag een succes te maken, zoekt vrijetijdscentrum De Schelde in Zandvliet nog vrijwilligers om het Roefelteam uit te breiden.

De Roefeldag is een dag waarop kinderen van 6 tot en met 14 jaar een kijkje kunnen nemen achter de schermen van de ‘grotemensenwereld’. Zo kunnen ze mee helpen in winkels, cafés, bakkers, bij verenigingen, enzovoort. In 2020 vindt de Roefeldag plaats op zaterdag 10 oktober.

De Roefeldag is een samenwerking van een team vrijwilligers en vrijetijdscentrum De Schelde. Om het team uit te breiden, zoekt vrijetijdscentrum De Schelde nieuwe vrijwilligers die de Roefeldag mee willen organiseren. Zo contacteren zij bijvoorbeeld zelfstandigen om deel te nemen, voeren zij promotie voor de Roefeldag, organiseren ze de inschrijvingen,...

Geïnteresseerden die graag willen helpen of vragen hebben, kunnen contact opnemen met vrijetijdscentrum De Schelde op vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be.