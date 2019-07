Veerdienst tijdens Scheldewijding Alfons Schryvers

22 juli 2019

10u07 0

Zondag 11 augustus vaart er uitzonderlijk een gratis veer tussen Lillo en Doel. Die komt er op vraag van de Werkgroep Scheldewijding uit Doel. Die wist ook al voorbije jaren de minister er toe te bewegen de veerdienst weer in te zetten tijdens het weekeinde van de Scheldewijding. Vorig jaar werden er op de dag van de Scheldewijding in Doel niet minder dan 2.000 passagiers overgezet van Lillo naar Doel. Ook dit jaar wordt opnieuw een massa volk verwacht voor het solidariteitsfeest met het Scheldedorp. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft beslist dat de passagiers opnieuw gratis gebruik kunnen maken van de veerdienst. De veerboot zal de verbinding verzekeren van 10 tot en met 18 uur. De exacte afvaarttijden worden later nog gecommuniceerd via de website van Vloot www.welkombijvloot.be.