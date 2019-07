Uniform inhaalverbod voor vrachtwagens op Havenweg Alfons Schryvers

11 juli 2019

Na een vraag van het districtsbestuur Berendrecht, Zandvliet en Lillo liet Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) weten dat hij voorstander is van een uniform en streng inhaalverbod voor vrachtwagens op de Havenweg (A12), tussen Ekeren en de Nederlandse grens. Momenteel mogen vrachtwagens er, op het laatste gedeelte, wel inhalen tussen 10 en 15 uur.

Op de A12 tussen Ekeren en Antwerpen Haven geldt, tussen 5 en 20 uur, een inhaalverbod voor vrachtwagens. Vanaf Haven tot de Nederlandse grens is er echter een tolerantere regeling. Met verschillende brieven aan het stadsbestuur, adviezen, en tussenkomsten bij Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts ijvert het district al lang voor een uniforme regeling. “Minister Weyts liet ons weten dat hij het Agentschap Wegen en Verkeer heeft voorgesteld om op de A12 tussen Ekeren en de Nederlandse grens een uniform inhaalverbod op te leggen voor vrachtwagens” zegt Marc Maes, communicatieverantwoordelijke van N-VA Polder. “Begin dit jaar paste de federale regering het algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens op wegen met telkens twee maal twee rijbanen aan. Ook het inhaalverbod op de A12-Havenweg viel onder de nieuwe regeling, behalve bij regenweer, want dan blijft inhalen voor vrachtwagens niet toegelaten. Op het gedeelte van Ekeren tot knooppunt Antwerpen Haven geldt een inhaalverbod van 5u tot 20u. Verderop, van Antwerpen Haven tot aan de Nederlandse grens, mogen vrachtwagens wel inhalen tussen 10u en 15u. Dat zorgt voor veel verwarring bij truckers en die onduidelijkheid kan zorgen voor onveilige situaties”.

Veiligheid prioritair

De recente beslissing van de federale regering viel ook niet in goede aarde bij het districtsbestuur. “In ons nieuwe bestuursakkoord zijn veiligheid en mobiliteit van onze inwoners prioritair. In een brief aan provinciegouverneur Berx vroegen we eerder dit jaar al om het inhaalverbod voor vrachtwagens zonder tijdsbeperking en een effectief handhavingsbeleid met vergrote pakkans in te voeren over het volledige traject Ekeren-Nederlandse grens. Bovendien mogen we in de toekomst nog heel wat extra verkeer verwachten” zegt districtsschepen Rudi Sempels (N-VA). “Het geplande Haventracé Noord, een onderdeel van de Oosterweelverbinding, en de te verwachte toename van het vrachtverkeer via de A4 Rotterdam maakt zo’n uniforme regeling meer dan noodzakelijk. Het probleem werd ook aangehaald op zittingen van de Vervoersregio en de talrijke werkbanken Haventracé. We zijn dan ook tevreden dat er binnenkort een uniform inhaalverbod voor vrachtwagens zal komen op heel het traject van de Havenweg tussen Ekeren en de Nederlandse grens. Vrachtwagens die inhalen veroorzaken stremmend verkeer en soms ook files. Voor polderbewoners die noodgedwongen met de wagen moeten gaan werken zal de doorstroming op de Havenweg dan ook vlotter verlopen”.