Tegeltableaus nieuwe aanwinst in Poldermuseum Alfons Schryvers

21 oktober 2019

De historische tableaus ‘De zaaier’ en ‘De oogster’ hebben een permanente plaats in de bakkerij van het Poldermuseum aan de Tolhuisstraat in Lillo. Beide tableaus, bestaande uit 98 verschillende geschilderde tegels, hingen jaren in het vroegere conservenfabriek Picolo aan de Dorpsstraat in Stabroek.

De tegeltableaus werden vijftig jaar geleden door de eigenaar van de conservenfabriek Picolo besteld. De taferelen op de tableaus werden geschilderd door de Nederlandse kunstenaar Hermanus Oostveen en kregen een plaatsje in de soepafdeling van de fabrieksgebouwen. Toen de fabriek, in 2011, werd gesloten en afgebroken verhuisden de tegeltableaus naar de Stabroekse feestzaal Rosmolen. Die werd begin dit jaar volledig vernieuwd en de tegeltableaus pasten niet meer in het nieuwe interieur. De verhuis van de bijna 300 kilo zware tableaus was geen sinecure zegt conservator François Schouwaerts. “Nadat ze, in Stabroek, voorzichtig van de muur waren gehaald moest het transport eveneens uiterst voorzichtig gebeuren. De tableaus verdragen immers geen schokken. Vooral de hobbelige kasseiweg, naar de inkom van Lillo, kon voor schade zorgen. Eens aangekomen moesten er eerst nog enkele ondersteuningswerken gebeuren aan de muren gebeuren van de bakkerij. Die muren waren immers niet voorzien om een extra last van 300 kilo te dragen”. Het Poldermuseum is nog open tot en met 27 oktober op alle zon- en feestdagen.