Stan en Yvonne vieren diamanten huwelijksverjaardag Alfons Schryvers

25 mei 2019

13u29 0

In Zandvliet vierden Yvonne Mous (82) en Stan Jongenelen (86) hun zestigste huwelijksverjaardag. Yvonne is afkomstig van Zandvliet en woonde, samen met haar ouders, op een boerderij aan de Zuidhavendijk. Die werd echter onteigend voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Ze leerde Stan kennen op de vroegere groentenfabriek toen eigendom van Liebig. Stan Jongenelen is eveneens een rasechte Zandvlietenaar. Bij het leger werd hij reserveofficier en nadien werkte hij als boekhouder in de kroonkurkenfabriek Crown Cork in Deurne. Het koppel trouwde in Zandvliet en kreeg drie kinderen en evenveel kleinkinderen. Fietsen is nog altijd de favoriete hobby van beiden. Er is haast geen land in Europa waar ze nog niet gefietst hebben. Tussen het fietsen door zorgt Stan voor zijn tuin en is hij ook een verwoede duivenmelker die al verschillende prijzen behaalde. Yvonne was ook twintig jaar lang secretaresse van het Kinderheil. Het koppel kreeg bezoek van districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) die hen bedacht met bloemen, een akte en een medaille.