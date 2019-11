Stalen kunstwerk sluit feestelijkheden van 900 jarig bestaan district af Alfons Schryvers

14 november 2019

11u29 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Naar aanleiding van 900 jaar Berendrecht-Zandvliet daagde televisiefiguur Sieg De Doncker alle inwoners van het district uit om samen allerlei opdrachten tot een goed einde te brengen. Zo verdienden de Polderdorpen 5 sterren. Vrijdag 29 november worden de feestelijkheden afgesloten met de onthulling van een kunstwerk van 4,5 meter hoog op de hoek van de Derdeweg en de Zoutestraat.

Voor de realisatie van het kunstwerk werd beroep gedaan op de bekende Zandvlietse kunstenaar Albert de Vree die, voor de realisatie van zijn ontwerp, hulp kreeg van leerkracht Ward Hendrickx en leerlingen van PITO uit Stabroek. Geboren en getogen in de polderdorpen Lillo en Zandvliet heeft Albert De Vree aan den lijve de teloorgang van het vroegere polderlandschap meegemaakt. Die herinneringen komen meestal terug in zijn kunstwerken. Die werden al aangekocht door verschillende gemeenten, door binnen- en buitenlandse verzamelaars en door het Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen. Van Albert De Vree staan al meer kunstwerken in het polderdistrict zoals de bronzen beelden Vlierenfluiter, Viswijf en Garnaalvisser. Het was dan ook niet verwonderlijk dat voor dit nieuw kunstwerk opnieuw een beroep werd gedaan op Albert De Vree.

Werk vol symboliek

Albert De Vree koos voor een werk vol symboliek. “Het kunstwerk toont in 9 taferelen het DNA-profiel van de Polder. Om de verbondenheid te onderstrepen gaat het om 9 gelaste verbindingen, die tegelijkertijd verwijzen naar 900 jaar Berendrecht en Zandvliet. Omdat onze dorpen in de schaduw van de Antwerpse haven liggen komt onderaan de industrie aan bod. Daarna volgen folklore en sport. Daarboven staan stroperij en smokkelen. Een destijds veel uitgeoefende bezigheid in de polderdorpen die grenzen aan Nederland. Verder symboliseert het werk de visserij en de handreiking tussen Berendrecht en Zandvliet sinds 1328. Bovenaan zie je ratten, de bijnaam voor de inwoners van Berendrecht en kieviten zoals ze de mensen van Zandvliet noemen. Helemaal op de top staan tulpen, omdat die voor onze streek een belangrijke economische rol hebben gespeeld.”

Met inbegrip van de sokkel heeft het beeld een hoogte van 4,5 meter. Als materiaal werd gekozen voor roestvrij staal geschonken door de firma Ivens. Voor de realisatie kon Albert De Vree rekenen op een samenwerking met PITO Stabroek. Onder leiding van leerkracht Ward Hendrickx hebben leerlingen van het laatste leerjaar lastechnieken het concept uitgevoerd en gemonteerd. Het beeld krijgt een definitieve plaats op de hoek van de Derdeweg en de Zoutestraat aan de dijk van het kanaal. De officiële inhuldiging heeft plaats op vrijdag 29 november om 20.15 uur. Daarna volgt er een diervriendelijk vuur- en lichtspektakel en livemuziek.