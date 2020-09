Stad verzekert behoud van landelijk karakter Berendrecht en Zandvliet ADA

07 september 2020

14u35 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dorpsversterking wil de stad Antwerpen het landelijke karakter van Berendrecht en Zandvliet verzekeren. Het college keurde de proces- en startnota goed en zet daarmee de eerste stappen in het behoud van dat typische karakter.

De uitwerking van dit RUP heeft 5 uitgangspunten en daarmee wil de stad het typische karakter van het district veilig stellen voor de toekomst. Berendrecht en Zandvliet situeren zich in het noorden van Antwerpen. Ze worden begrensd door de A12 in het noorden en het oosten en door het havengebied in het zuiden en westen.

5 uitgangspunten

Allereerst trachten de stad en het district lintbebouwing tegen te gaan en zo het zicht op en de openheid naar het landschap rondom en tussen de polderdorpen te behouden. Aansluitend richt het RUP zich ook op het behoud van waardevolle open ruimtes in woongebied, de zogenaamde ‘landschapskamers’. Eventuele nieuwe bebouwing wordt hier zo ingepland dat de landschapskamers hun openheid behouden. Waar mogelijk komen ook nieuwe wandelpaden doorheen de landschapskamers. Daarnaast wil het plan de historische kernen afbakenen, en het erfgoed en het harmonieuze karakter van de dorpskernen garanderen.

Ook de karakteristieke architectuur van de polderdorpen - de hoeves en kasteeldomeinen - moet maximaal behouden en beschermd worden. Ten slotte willen de stad en het district met dit RUP het agrarische gebied tussen beide dorpen heropwaarderen en daar via nieuwe trage wegen veiligere verbindingen maken voor wandelaars en fietsers.

Inspraakmoment

Aan de start op woensdag 16 september zijn er ook een aantal fysieke en een digitaal inspraakmoment om alle bewoners op de hoogte te brengen, vragen te beantwoorden en opmerkingen mee te nemen in de verdere uitwerking van het RUP. De fysieke inspraakmomenten vinden plaats van 16 uur tot 19.30 uur in het Vrijetijdscentrum De Schelde (De Keyserhoeve 66, 2040 Zandvliet). Inschrijven kan via het telefoonnummer 03 289 28 12 of www.antwerpenmorgen.be/dorpsversterkingbeza > ‘Doe mee’. Het digitale inspraakmoment vindt plaats om 20 uur, inschrijven kan via dezelfde link.