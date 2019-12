Sporthal wordt één dag Spring-O-Droom Alfons Schryvers

09 december 2019

Zaterdag 4 januari verandert sporthal De Polder, aan de Zandweg in Berendrecht, voor één dag in een groot speel- en springparadijs waar kinderen zich helemaal kunnen uitleven. De Spring-O-Droom is leuk voor kinderen van alle leeftijden. De kleinsten amuseren zich in de peutertuin met een discoregenboog, een piratenboot en speelblokken om op te klimmen en te springen. Oudere kinderen kunnen lasershooten in de arena, zich uitleven op de avonturenbaan, rondzoeven in elektrische carts, van een enorme basejump af springen en nog veel meer. Om alles organisatorisch in goede banen te leiden zijn er drie tijdsblokken: van 9.30 tot 11 uur, 11.30 tot 13 uur, 14 tot 15.30 uur. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten het hele tijdsblok begeleid zijn door een +16-jarige. Deelnemen kost 3 euro. Info https://www.vrijetijdscentrumdeschelde.be of 03-298.27.30