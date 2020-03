Speelterrein en buitenfitness Piep-in-'t-Riet gaat op 18 maart officieel open Annelin Marien

05 maart 2020

11u59 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Het speelterrein Piep-in-’t-Riet in Berendrecht werd de afgelopen maanden vernieuwd en is helemaal klaar voor spelende kinderen en senioren. Op woensdag 18 maart wordt het speelterrein officieel geopend.

Op het nieuwe speelterrein kunnen de allerkleinste kinderen zich uitleven op de glijbaan, wip of schommel. Voor grotere kinderen is er een uitdagend speeltoestel om te klimmen en te glijden en is er een mandschommel. Een parcours van heuvels, wilgentenentunnels en evenwichtelementen verbindt de twee zandbakken.

Voor volwassenen en senioren die vlakbij wonen in woonzorgcentrum Monnikenhof en serviceflats De Molengeest zijn er twee fitnesstoestellen voorzien. De pingpongtafel die er voor de heraanleg stond, is verplaatst en kan weer naar hartenlust gebruikt worden. Op woensdag 18 maart om 16 uur wordt het speelterrein officieel geopend.