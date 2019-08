Sjachermarkt in Lillo verwacht weer duizenden bezoekers Alfons Schryvers

13 augustus 2019

16u48 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Op zondag 18 augustus is het sjachermarkt in Lillo. Het Scheldedorp verwacht dan weer duizenden bezoekers die een kijkje kunnen nemen in het aanbod van meer dan honderd standhouders.

De vorige organisator Achilles Van der Donck, voormalig uitbater van Het Landshuis in Lillo, heeft het initiatief overgedragen aan een Antwerpse vzw die gespecialiseerd is in dergelijke sjachermarkten. Pas in laatste instantie ontving het polderdistrict een aanvraag van de Antwerpse vzw en heeft het die ook goedgekeurd. Ook de plaatselijke Yachtclub Scaldis sluit zich aan en deed een oproep naar haar de leden om aanwezig te zijn. De club zal, aan de rand van het haventje, alleszins opnieuw uitpakken met haar traditionele haringbakkerij. Ook het Poldermuseum aan de Tolhuisstraat heeft voorwerpen in de aanbieding en is heel de dag te bezoeken. De sjachermarkt is te bezoeken tot 18 uur.