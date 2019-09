Scheldelaan onderbroken voor afbraak voetgangersbrug Alfons Schryvers

26 september 2019

In het weekend van 28 en 29 september breekt BASF Antwerpen haar voetgangersbrug af die over de Scheldelaan loopt. De brug werd gebruikt om de vele medewerkers, en contractoren, veilig te laten oversteken tijdens het intussen afgeronde onderhoud van de steamcracker installatie. Door de afbraakwerken voor de voetgangersbrug zal de Scheldelaan, in Zandvliet, onderbroken zijn voor autoverkeer in beide richtingen. BASF zal dan enkel bereikbaar zijn vanuit het zuiden en niet langs de Noordlandbrug. Fietsers kunnen de aangegeven omleiding volgen. Voetgangers kunnen de Scheldelaan veilig oversteken aan de verkeerslichten zoals voorheen.