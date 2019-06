Russische belangstelling voor unieke telefoonverzameling Alfons Schryvers

Ex Generaldirector Siemens uit Sint Petersburg, Valery Kondratyev, bracht in Stabroek een bezoek aan de unieke telefooncollectie van Berendrechtenaar Michel van den Brande. Het was het eerste bezoek van Valery aan België. Hij schrok van de omvang van de verzameling, nam verschillende foto’s en heeft prompt een afspraak geregeld met het telefoonmuseum in St. Petersburg. Die bleken ook interesse te hebben om alles van dichterbij te bekijken. Michel gaat volgende week naar Sint Petersburg met de volledige inhoud van zijn verzameling op een stickje. “Er is daar duidelijk meer belangstelling voor mijn verzameling dan in eigen land” zegt Michel die zijn verzameling graag in een echt museum wil zien belanden en hoopt dat er voor het eind van dit jaar een oplossing uit de bus komt. Een groot gedeelte van de verkoop gaat Michel schenken aan een goed doel. Als werknemer bij RTT, het latere Beslagkom en huidige Proximus, raakte Michel van den Brande gefascineerd door telefoons. Hij bouwde, in meer dan veertig jaar, een collectie uit met zeldzame telefoons en alles wat te maken heeft met telefonie. Zijn oudste voorwerpen zijn een telefoon uit 1885 en een telefooncentrale uit 1920. Daarnaast bezit hij een reeks eerste houten toestellen, bakelieten toestellen, veldposten, semafoons, telegrafietoestellen, binnenhuiscentrales en zelfs meeluistertoestellen. Kortom, van alles wat te maken heeft met telefonie, heeft hij wel een exemplaar in huis. Zijn collectie bestaat intussen uit meer dan 1600 stuks. Voor info over de verzameling tel: 0475-689.688