Politie speelt herdershond in Berendrecht Sander Bral

20 september 2019

11u53 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo “Schapen drijven in Berendrecht, ook dát is werken bij de politie”, klonk het woensdag bij de lokale van Antwerpen. Een kudde ontsnapte schapen maakte de Antwerpsebaan onveilig. Met hulp van de politie kon de eigenaar zijn beesten terug naar zijn weide lokken.

Iets minder alledaags dan een verkeersboete uitschrijven of een winkeldief bij de kraag vatten. Woensdagmiddag werd de Antwerpse politie naar de Antwerpsebaan in Berendrecht geroepen omdat een eigenaar zijn kudde ontsnapte schapen niet meer onder controle kreeg.

“We troffen acht wolligaards aan in het midden van de weg”, klinkt lacherig het bij de politie. “Onder luid gesupporter van de buurtbewoners konden onze collega’s de kudde opnieuw naar de weide in de Gansrijderstraat lokken. Ook dát is werken bij politiezone Antwerpen.”