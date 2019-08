Polderverhalen in Poldermuseum Alfons Schryvers

08 augustus 2019

Zondag 11 augustus, van 10 tot 17 uur, is het Lillo Boekendorp. Speciaal hiervoor is, vanaf 14 uur, Stakke Wanne te gast in de bakkerij van het Poldermuseum aan de Tolhuisstraat. Voor de liefhebbers van het doorleefde polderverhaal, doorspekt met zelf bij elkaar gerijmde poëzie geeft hij het beste van zichzelf. Voor magazine De Polder levert Stakke Wanne tweewekelijks een bijdrage. Omdat hij weinig met zijn lezers in persoonlijk contact komt, vraag hij zich vaak af hoe de verhalen bij de mensen binnenkomen. In de tuin van het Poldermuseum geeft Blidscap demonstraties van ambachten en in het café van het Poldermuseum kunt u terecht voor het speciale bier Grote Klos. Het Poldermuseum is geopend tussen 10 tot 17 uur. Toegangsprijs is 2,5 euro voor volwassenen. Naast Dewaterbus vaart op 11 augustus ook een extra veer tussen Lillo en Doel waar de 45ste editie van de Scheldwijding plaats heeft.