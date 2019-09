Polderse gansrijders vieren hun keizer Maarten Alfons Schryvers

29 september 2019

In aanwezigheid van alle gansrijdersmaatschappijen uit de Antwerpse polderstreek is keizer Maarten Gabriëls in de bloemen gezet. Het is al de derde maal dat de sterke gansrijder, van de Jonge Ruiters Zandvliet, zich kon laten kronen tot keizer.

De Evenementenhal in Zandvliet was goed volgelopen met leden van alle verschillende gansrijdersmaatschappijen uitgedost in hun clubkleuren. Tijdens de huldiging kreeg keizer Maarten een actiefoto en de wisselbeker Albert Huybrechts. Die mag een vereniging houden als ze drie opeenvolgende jaren een keizer in hun rangen hebben. Momenteel is de Oude Gans Berendrecht, de enige maatschappij die de beker definitief heeft veroverd. Tot slot kreeg de keizer nog een tinnen schaal met daarop alle namen van de voorgaande keizers en het jaar waarin ze de titel behaalden. Deze schaal werd geschonken door de verenigde gansrijders van de Antwerpse polders. Na de ceremonie werd, onder de tonen van een muziekkapel, de keizer op de schouders genomen voor een rondgang in de zaal. Keizer Maarten beloofde zijn best te doen om het record van het aantal keizertitels te verbeteren. Dat record staat momenteel op vier. Naar aanleiding van de brief van dierenrechtenorganisaties die aan minister Ben Wyts waarin ze vragen om tijdens het gansrijden de gans te vervangen door een kunstgans, riep voorzitter Frans De Schutter iedereen op om sereen te blijven met hun commentaren op sociale media.

