Poldermuseum zoekt gidsen en medewerkers Alfons Schryvers

20 december 2019

13u23 4 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Voor de start van het nieuwe seizoen, van 12 april tot 25 oktober, is het Poldermuseum op zoek naar gidsen.

Het Poldermuseum aan de Tolhuisstraat in Lillo wordt in stand gehouden door een ploeg vrijwillige medewerkers. Op dit ogenblik gebeurt dit onder leiding van conservator François Schouwaerts. Dankzij de Waterbus tussen Antwerpen en Lillo hebben veel dagjestoeristen het Poldermuseum ontdekt en steeg het aantal bezoekers tot een record.

De vrijwilligers hoeven geen ervaring te hebben. De kandidaten krijgen een interne opleiding en ondersteuning. Daarnaast zoekt het Poldermuseum vrijwilligers die bezoekers, tijdens de openingsdagen, kunnen opvangen en bijstaan. Ook helpende handen voor het onderhoud, en de poets, zijn steeds van harte welkom. Wie zich geroepen voelt om zich nuttig te maken om het Polders erfgoed mee te helpen bewaren is van harte welkom. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met conservator François Schouwaerts, tel. 03/646.39.55 of via e-mail : fschouwaerts@skynet.be.