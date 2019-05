Polderfiguur Grote Klos leeft verder in streekbier Alfons Schryvers

30 mei 2019

Enkele jaren geleden rijpte het idee bij enkele bestuursleden van het Poldermuseum, aan de Tolhuisstraat in Lillo, om de bezoekers een streekbier aan te bieden. De koppen werden bij elkaar gestoken en samen met Carl Theunis, van de ambachtelijke brouwerij CyDraLe, werd het bier “Grote Klos” geboren. De naam van het bier verwijst naar de bijnaam van een polderfiguur die begin 1900 voor heel wat ophef zorgde in de Antwerpse polderstreek. “Hij kreeg zijn bijnaam omdat hij klosjes garen aan de man bracht maar in Zandvliet, en ver daarbuiten, was hij bekend als duiveluitdrijver en genezer van alle kwaaltjes. Daarvoor gebruikte hij een eigen gebed en een kruidenmengsel. Zijn reputatie leek ons een geweldige naam voor ons nieuw bier” zegt Gert Simons secretaris van het Poldermuseum. Als basis voor het nieuwe bier gebruikte brouwer Carl Theunis een origineel kruidenrecept dat aan de Grote Klos werd toegeschreven. “Ik heb er alle, niet zo gezonde kruiden, uitgeworpen en het recept aangevuld met andere kruiden. Resultaat is een mengeling van ruwe berk, grote brandnetel, duizendguldenkruid, duivelsklauw, grote engelwortel, heermoes, echte kamille, maretak en echte salie. Deze ingrediënten zorgden voor een blonde trippel, met 11% alcohol, uniek in zijn soort”. Het bier is momenteel enkel verkrijgbaar in het Poldermuseum een flesje van 33 cl. kost 2,5 euro. De opbrengst wordt gebruikt om de werking van het Poldermuseum verder uit te bouwen. Momenteel lopen er ook gesprekken met de plaatselijke horeca om het bier er eveneens aan te bieden.