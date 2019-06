Polderdorpen slagen in hun opdrachten en zijn vanaf nu sterrendorpen Alfons Schryvers

10 juni 2019

16u35 23 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Het waren vijf aartsmoeilijke opdrachten die televisiegezicht Sieg De Doncker aan de inwoners van de Antwerpse polderdorpen Berendrecht en Zandvliet had opgelegd, maar toch slaagden de bewoners er in om ze alle vijf tot een goed einde te brengen. Sieg De Doncker riep de polderdorpen dan ook terecht uit tot sterrendorpen.

Dit jaar bestaan de polderdorpen Berendrecht en Zandvliet 900 jaar. Als onderdeel van de feestelijkheden werd televisiegezicht Sieg De Doncker opgetrommeld om de samenhorigheid van de dorpen op de proef te stellen. De inwoners kregen vier weken, tot het slotfeest op Pinkstermaandag, om vijf opdrachten uit te werken. Als start van de uitdaging, een stoet die minstens 900 meter aflegt met negen herkenbare verenigingen uit de dorpen met muziek en een praalwagen, vertrok een lange optocht van de Zandvlietse Botermakt naar het feestgebeuren in het Armenstraatje. De optocht bestond uit 21 verenigingen in hun specifieke uniform. Ook muzikanten van verschillende muziekverenigingen, en een praalwagen, waren op de afspraak. Sieg De Doncker, in een open wagen, trok de stoet. Eerste opdracht geslaagd.

Voor het verzamelen van minstens 900 tekstjes, tekeningen, documenten, foto’s over het Zandvliet en Berendrecht van vroeger en nu werd beroep gedaan op alle scholen en dienstencentra. Het resultaat was indrukwekkend: niet minder dan 2017 stuks werden verzameld. Dit alles zal in een tijdscapsule gestoken worden die onder een sokkel komt van een nieuw kunstwerk dat in het najaar zal onthuld worden. Opdracht twee geslaagd.

Buitenmolen

Om de derde ster te behalen, moesten er minstens 900 handen en voeten aan het dansen zijn. Dat betekent 225 kinderen, en jongeren, die het beste van zichzelf geven. Hiervoor werd vooral beroep gedaan op de plaatselijke scholen. In de scholen van Berendrecht en Zandvliet leerden de kinderen het dansje van hun leerkrachten en bij de verenigingen waren er lesgevers genoeg. Resultaat een goede 1.100 handen en voeten. Opdracht geslaagd. Op het slotfeest moesten ook minstens 900 originele koekjes worden uitgedeeld. Hiervoor werden heel wat enthousiaste bewoners gevonden om een koekje te bedenken, en te bakken, dat verwijst naar 900 jaar Berendrecht en Zandvliet. Voor de smaak baseerden ze zich op het bestaande gansrijderskoekje van Roeland Brits uit Zandvliet. De bloem voor de koekjes werd gemalen in de Berendrechtse Buitenmolen en het deeg voor alle koekjes werd gemaakt in de kookklas van vrijetijdscentrum De Schelde. Daarna werd het verdeeld en konden zowel de bakkers thuis, als in de kookklas, aan de slag. Sieg De Doncker proefde het eerste koekje en vond het lekker. Opdracht geslaagd. Als laatste opdracht moest een krantje, van minstens 20 pagina’s, gemaakt worden met verhalen over het heden en verleden van de polderdorpen. Op het slotfeest moesten er 900 krantjes van minstens 20 pagina’s klaar zijn. Voor het krantje hebben heel wat inwoners zich over de inhoud en lay-out gebogen. Resultaat was een krantje van 24 pagina’s in plaats van 20. Laatste opdracht geslaagd.