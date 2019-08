Passagiers waterbus redden Sjachermarkt Alfons Schryvers

18 augustus 2019

16u07 2 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Een maandenlange onzekerheid over het al dan niet plaatsvinden van de jaarlijkse Sjachermarkt in Lillo zorgde voor een chaotisch verloop van die markt. Nauwelijks een derde van de vroegere 180 standhouders waren aanwezig en ook bezoekers lieten het massaal afweten. “Dit mag nooit meer gebeuren. Ik wil volgend jaar een doorstart van het initiatief met lokale mensen”, zegt districtsschepen Rudi Sempels (N-VA).

Dit jaar kwam de organisatie van de jaarlijkse Sjachermarkt voor het eerst in handen van een Antwerpse vzw. Hun telefoon bleef zowel voor kandidaat-standhouders als voor ons altijd onbeantwoord. “Pas vrijdagavond wisten we dat er een plaatsje voor ons was”, zegt Michel van den Brande die al jaren een vaste plaats heeft aan de inkomdreef. “Zondag, kort na de middag, is de organisator plots met de noorderzon vertrokken. Gevolg was dat sommige auto’s doorreden tot in het dorp, met gevaarlijke toestanden tot gevolg.” Voor districtsschepen Rudi Sempels is de maat vol. “Nooit meer met deze organisator. Wij als districtsbestuur geven enkel toelating aan de organisator, maar zijn niet verantwoordelijk voor zijn handelen. En laat het duidelijk zijn, we zijn helemaal niet tevreden. Na de tweejaarlijkse bloemenpluk, goed voor 18.000 bezoekers, is de jaarlijkse Sjachermarkt, met meer dan 10.000 bezoekers, het tweede grootste evenement in Lillo. Door het gebrek aan communicatie waren er slechts enkele duizenden bezoekers. Gelukkig spuwde de waterbus elk half uur nieuwe bezoekers. Je mag gerust zeggen dat de waterbus de Sjachermarkt heeft gered. Ik wil zo snel mogelijk mensen van Lillo samenroepen om volgend jaar een doorstart van de Sjachermarkt te realiseren.”