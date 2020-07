Parkeerproblemen aan wekelijkse markt Zandvliet opgelost Sander Bral

10 juli 2020

Door de verhuis van de wekelijkse markt in Zandvliet naar de Spaansemolenstraat was er vorige week extra parkeer overlast. Door tijdelijke verkeersborden en door de buurt op voorhand goed te informeren kon de politie dat deze week voorkomen. Slechts één voertuig stond in de weg, de markt kon zonder problemen plaatsvinden.