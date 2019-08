Overnemer gevonden voor café De Zeven Saeligheden Alfons Schryvers

19 augustus 2019

12u39 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Mil Boriau, uitbater van café De Zeven Saeligheden in de Tolhuisstraat in Lillo, zal dan toch rustig kunnen genieten van zijn pensioen. Door het succes van de waterbus werd Lillo overspoeld met dagjestoeristen. De cafébaas kon de toestroom aan klanten niet meer aan. Eind juli stond zijn café over te nemen. Een koppel uit Antwerpen neemt vanaf 1 september de uitbating over.

Zelden gezien: een café dat over te nemen stond wegens té veel klanten. Maar Mil, zelf inwoner van Lillo, had er zijn redenen voor. “Ik begon dit café tweeënhalf jaar geleden met de bedoeling om een bezigheid te hebben. Ik kende het café en de klanten omdat ik er zelf geregeld een pint kwam drinken. In de winter is het er rustig en in de zomer wat drukker. Geen verlies maken was het doel.”

Het eerste jaar verliep alles zoals verwacht. “Het was hier soms gezellig druk maar met genoeg tijd om een babbeltje te slaan met de klanten. Met de komst van de waterbus is er echter veel veranderd. Elk half uur komen er nieuwe bezoekers toe in Lillo. Die willen het dorp verkennen en meestal ook iets eten of drinken vooraleer ze opnieuw de boot naar Antwerpen nemen. Er waren dagen dat we hier 14 uur in de weer waren. Op sommige momenten konden we zelfs geen bestellingen meer aannemen. Toen hebben we beslist om een overnemer te zoeken.”

Nieuwe uitbaters

Er waren heel wat kandidaten om De Zeven Saeligheden over te nemen. Uiteindelijk is de zaak beklonken en kan Mil binnenkort opnieuw als klant naar het café om er rustig een pintje te drinken. Over de nieuwe uitbaters wil Mil niet veel kwijt. “Dat moeten ze zelf maar vertellen. Het enige wat ik wil zeggen is dat het een ouder koppel is dat weet wat het is om een café uit te baten. Momenteel wonen ze in Antwerpen boven het bekende café Beveren op de Vlasmarkt. Op 28 augustus tap ik hier mijn laatste pint en vanaf 1 september gaan de nieuwe uitbaters aan de slag. Voorlopig blijven ze nog in Antwerpen wonen maar ze hebben wel plannen om op termijn naar Lillo te verhuizen.”

De overname is een goede zaak voor Lillo. Een definitieve sluiting van De Zeven Saeligheden had betekend dat er in Lillo nog nauwelijks twee cafés zouden overblijven in een dorp waar er ooit acht waren.