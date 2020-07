Oude Gans Berendrecht gelast koningrijden af wegens COVID-19 CVDP

28 juli 2020

17u24 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo De vzw Oude Gans Berendrecht gelast het jaarlijkse gansrijden af wegens de verstrengde coronamaatregelen. Het evenement zou hebben plaatsgevonden op zondag 20 september.

Gansrijden of koningrijden is een traditionele sport waarbij ruiters al rijdend de kop van een dode gans proberen losrukken. Volgens Frans De Schutter, voorzitter van de overkoepelende polderbond, brengt het gansrijden mensen samen en creëert het verbondenheid. “Het spel brengt weer leven in de in het verleden zwaar geteisterde polderstreek. Jong, oud, student, arbeider,... Haast iedereen in de polder is verbonden met een gansrijdersvereniging.”

Het koningrijden van de vzw Oude Gans Berendrecht vond normaal in maart plaats maar werd toen verzet omwille van COVID-19. De positieve evolutie van het virus liet eerst toe om de activiteit te verplaatsen naar zondag 20 september. “Gezien het virus opnieuw aan een stevige opmars bezig is en de provincie Antwerpen nog extra maatregelen heeft genomen, kan het koningrijden van de ‘Oude Gans Berendrecht VZW’ onmogelijk op een veilige manier worden georganiseerd”, klinkt het nu bij de organisatie.

Het koningrijden in september werd geannuleerd samen met alle nevenactiviteiten zoals de algemene informatieve vergadering en staartjesgans. Er zal in 2020 geen nieuwe editie georganiseerd worden.