Opnieuw granaat ontploft in het Antwerpse (maar nog geen link met drugsmilieu) Sander Bral

09 maart 2020

15u00 52 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Aan de Putsebaan in Zandvliet is in de nacht van zondag op maandag een granaat ontploft aan een woning. De schade werd maandagvoormiddag pas vastgesteld en gemeld bij de politie. Ontmijningsdienst Dovo, het gerechtelijk labo en de federale politie zijn ter plaatse. Het is momenteel niet duidelijk of er een link is met de eerdere aanslagen in en rond Antwerpen.

Vannacht werden de bewoners aan het begin van de Putsebaan in Zandvliet (Berendrecht-Zandvliet-Lillo) opgeschrikt door een luide knal. “Ik lag in bed toen het gebeurde”, zegt één van de bewoners van het appartementsgebouw waarvoor de granaat tot ontploffing kwam. “Ineens werd ik uit mijn slaap gewekt door een serieuze knal. Ik ben door het raam gaan kijken maar zag niet meteen iets verdacht dus ben ik gewoon terug in bed gekropen. We konden de schade ’s ochtends pas vaststellen, en die was enorm.”

Doorzeefd

“Voor de garagepoort van ons pand is een put nu, daar moet een granaat of een ander springtuig tot ontploffing gekomen zijn”, gaat de bewoner verder, die anoniem wil blijven. “De garagepoort is volledig doorzeefd door met wat ik denk granaatscherven, alsof de poort beschoten is met een machinegeweer. Ook in het beton en het materiaal in de garage zitten gaten. Gelukkig stond er niemand achter de poort tijdens de ontploffing. Gewonden zijn er niet gevallen. Wie erachter die aanslag zou zitten in zo’n rustige buurt als dit? Dat is de grote vraag. Laten we dit snel vergeten en hopen dat het nooit meer gebeurt.”

Context

De lokale politie bevestigt het incident. “De schade werd pas maandagvoormiddag vastgesteld”, zegt woordvoerder Willem Migom. “Het labo, ontmijningsdienst Dovo en de federale politie zijn ter plaatse om uit te maken wat er nu net gebeurd is en wat de context is.”

Bij ontploffingen en aanslagen in het Antwerpse is die context dikwijls dezelfde: het drugsmilieu. Het is momenteel niet duidelijk of er een link is met de onderwereld of de haven. “Dat wordt onderzocht”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Het onderzoek naar de dader(s) en een mogelijk doelwit wordt verder gezet.”

Eind februari ontploften er ook al twee granaten in de Antwerpse noordrand. Er werd een woning in de Kalmthoutse Van Geertenlaan geviseerd maar een link met het drugsmilieu bleek er niet te zijn. Wellicht hadden de daders zich van woning vergist.