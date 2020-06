Opening snookerzalen nog niet in zicht: Edwin (53) bouwt zelf biljarttafel in zijn tuin Sander Bral

30 mei 2020

17u51 42 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Na elf weken lockdown kon snookerspeler Edwin Depoorter (53) uit Berendrecht zich niet meer inhouden. Hij installeerde een oude biljarttafel in zijn tuin en kan nu terug trainen voor de kampioenschappen. “De snookerzalen zullen nog niet snel openen en het begon veel te hard te kriebelen.”



Wie zich afvraagt waarom Edwin de tafel niet gewoon binnen plaatst, beschermd tegen weer en wind: een snookertafel is ruim twee op bijna vier meter groot. “Ik heb een tafel van 35 jaar oud, een BCE Clifton, volledig tot op het hout afgeschuurd en weerbestendig gemaakt”, zegt Edwin, die als ‘tafelfitter’ professioneel snookertafels onderhoudt en dus niet aan zijn proefstuk toe is. “Er ligt ook een nieuw laken op en nieuwe rubbers. Enkel voor de biljartstenen, het oppervlak waarop gespeeld wordt, heb ik hulp gevraagd. Die wegen namelijk tweehonderd kilo per stuk en er liggen er vijf op.”

Zalen gesloten

“Waarom? Omdat de snookerzalen gesloten zijn, tiens. En ik zie ze ook niet meteen openen binnenkort. Snooker hoef je maar met twee te spelen, maar je speelt wel met dezelfde ballen en hetzelfde verlengstuk. Als ieder zijn eigen materiaal gebruikt en je de ballen verlegt met een handschoen, is er nog steeds het probleem van het kruisen met elkaar, niet per se met je tegenspeler, maar wel met spelers van andere tafels rondom je.”

“Als je al 36 jaar snooker speelt, begint het dus wel te kriebelen als je al elf weken niet meer hebt kunnen spelen”, glimlacht Edwin. “Daarom heb ik deze tafel in de tuin gezet, enkel voor mezelf, om te trainen. Níet om snookerfeestjes te geven”, lacht Edwin.

Pool?

Edwin speelt zelf competitief snooker op hoog Belgisch niveau en is tafelfitter. Hij onderhoudt snookertafels in heel het land maar ook Nederland en Frankrijk. “Ik zit een beetje overal. Er heerst een hechte snookercultuur waarbij zowat iedereen iedereen kent. Of er ook soms pool gespeeld wordt? Neen”, lacht Edwin. “Ik durf het niet luidop zeggen, om poolspelers niet tegen de borst te stoten, maar snooker is nog wel van een ander niveau”, grapt hij.