Nu ook Waterbus tussen Lillo en Antwerpen centrum Alfons Schryvers

21 juni 2019

17u25 0

Met een verbinding tussen Antwerpen (Steenplein) en het havendorp Lillo, met een tussenstop aan het Fort Liefkenshoek op de linkeroever, heeft DeWaterbus er weer twee extra haltes bij. “Met de opstart van de lijn naar het noorden kunnen we naast het bedienen van bedrijven en werkgevers in het havengebied ook onze polderdorpen dichter bij de stad brengen en omgekeerd. Dit is opnieuw een initiatief waarmee we de band tussen de Antwerpenaar en het water versterken” zegt havenschepen Annick De Ridder (N-VA). De nieuwe route tot Lillo is goed voor een uurtje varen. De eerste DeWaterbus vertrekt aan het Steenplein in Antwerpen-centrum om 5 uur ’s ochtends. Daarna is er, tot 22 uur, elk half uur een nieuwe afvaart. In Lillo vertrekt de eerste DeWaterbus eveneens om 5 uur ’s ochtends en daarna elke half uur tot 23 uur. De tarieven blijven gelijk aan de huidige: drie euro enkel, vijf euro retour. Niet alleen het woon-werkverkeer vaart er wel bij maar ook voor het toerisme is de nieuwe route een opsteker zegt Carl Geeraerts (N-VA), districtsburgemeester Zandvliet-Berendrecht-Lillo: “Het contract loopt al zeker voor een periode van vijf jaar. Na het afschaffen van de veerdienst tussen Lillo en Doel is er nu, vanuit Lillo, eveneens een nieuwe verbinding met het Fort Liefkenshoek. Dat ligt op de normale route van DeWaterbus. Deze overzet kost 1 euro. DeWaterbus Lillo-Antwerpen is niet enkel een filevrij alternatief voor pendelaars maar ook een opsteker voor het plaatselijk toerisme. De plaatselijke horeca heeft het er momenteel moeilijk en kan elke nieuw initiatief best gebruiken”. DeWaterbus vaart vanaf 1 juli. De volledige uurregeling, en verminderingstarieven, op www.dewaterbus.be