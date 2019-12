Nieuwe Dictus wandeling Alfons Schryvers

26 december 2019

11u17 0

In Zandvliet is de nieuwe “Dictus wandeling” voorgesteld. Het gaat om een anderhalf uur durende wandeling doorheen Zandvliet. Hierbij worden de belangrijkste plaatsen aangedaan die een rol speelde in het leven van de bekende Zandvlietenaar Benedictus Van Den Maegdenbergh. Hij was jarenlang de grootste werkgever van de streek en gewezen burgemeester van 1939 tot 1944. De wandeling vertrekt aan de Spaansemolenstraat 2 op de plaats waar Benedictus werd geboren. Nadien worden wandelaars op sleeptouw genomen langs ondermeer de De Keyserhoeve, Putsebaan, Noordland, de plaats van de vroegere tulpenvelden, en afsluiten kan in café De Leeuw Van Vlaanderen op de Zandvlietse hoek. De toog in deze café stond tot eind 1940 in de herberg van Benedictus “De Zwaen”. Aan dit stuk antiek meubilair werd gedurende meer dan honderd jaar de Zandvlietse dorpspolitiek bepaald. De wandeling is nog niet bewegwijzerd maar een beschrijvende route is gratis te bekomen via een mail naar vdm.maes@telenet.be