Nieuw gansrijdersseizoen staat voor de deur Annelin Marien

21 februari 2020

11u25 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Boerenpaarden, galgen en gekleurde kielen: het gansrijden, een jarenlange traditie in de Polderdorpen, gaat morgen weer van start. In februari en maart strijden ruiters van verschillende gansrijdersverenigingen om de koningskroon.

Het gansrijden is voor veel inwoners van Berendrecht, Zandvliet, Ekeren, Hoevenen en Lillo elk jaar een hoogtepunt. Vanaf februari begint de strijd tussen de gansrijders van de verschillende verenigingen. De ruiter die de kop van de gans eraf trekt, krijgt de koningskroon en mantel, en wordt uitgebreid gevierd.

Dit weekend start vereniging Vermaak na Arbeid op de Botermarkt in Zandvliet, en De Nieuwe Gans op de Solftplaats in Berendrecht. De Ware Gans strijdt voor de titel op zondag 8 maart op het Kazerneplein in Lillo, De Oude Gans op zondag 15 maart op de Solftplaats in Berendrecht. Het keizerschap, de finale, vindt plaats op zondag 29 maart op de Botermarkt in Zandvliet. Het gansrijden start telkens om 15 uur, komen kijken is gratis.