Nederlander met 4,5 kilo cannabis in auto riskeert 12.000 euro boete BJS

21 augustus 2019

10u43 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo De Antwerpse procureur heeft een celstraf van 30 maanden en 12.000 euro boete gevorderd tegen een Nederlander van 21. De jongeman was op de autosnelweg met cannabis in zijn auto betrapt.

De politie zette Hicham El H. drie maanden geleden aan de kant op de A12 in Berendrecht. Hij was op de terugweg van Nederland en had 4,8 kilo cannabis aan boord. De verbalisanten vroegen de verdachte om een uitleg, maar die beriep zich op zijn zwijgrecht. “Het is heel duidelijk dat hij de partij cannabis in België wilde verhandelen”, stelde de procureur op het proces.

De advocaat van Hicham El H. vroeg in de rechtbank om zijn cliënt een straf met uitstel op te leggen. “Mijn cliënt had financiële problemen en is door bepaalde mensen aangesproken om dit te doen. Veel geld heeft hij niet verdiend. Hij was een kleine garnaal.”

Vonnis op 29 augustus.