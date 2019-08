Motorrijder onder invloed vindt motorfiets niet terug na ongeval Sander Bral

01 augustus 2019

De lokale politie werd woensdagavond naar Noordland in Berendrecht geroepen. Daar was een gewonde motorrijder aangetroffen. Vreemd genoeg was zijn motor op het eerste gezicht nergens te vinden. De man was slechts lichtgewond, maar kon geen zinnige uitleg geven. De interventiepatrouille kon de motor uiteindelijk verderop aantreffen in de gracht langs de dienstweg onder de brug van de A12 langs het kanaal. Op die plek zijn enkel dienstvoertuigen toegelaten. De bestuurder legde een positieve ademtest af. Zijn motor werd getakeld.