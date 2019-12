Meerjarenplanning verankerd DNA van de polderdorpen Alfons Schryvers

17 december 2019

12u35 10

De districtsraad Berendrecht, Zandvliet en Lillo heeft haar meerjarenplanning voor deze legislatuur goedgekeurd. Met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) worden een aantal open ruimten in Berendrecht en Zandvliet gevrijwaard. Daarnaast worden de voetpaden, en rijwegen, in maar liefst 16 straten vernieuwd.

“Voor de volgende vijf jaar hebben we een evenwicht gevonden hebben tussen exploitatie en investeringen” zegt districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA). “Met de vernieuwing van voetpaden en rijwegen van niet minder dan 16 straten, in de wijk Viswater, zet het districtsbestuur in op het comfort en de veiligheid van de inwoners. De wijk Zevenster, de Prelatenstraat en Solferinostraat, de Kalmhoutsebaan, Heidestraat en de Zandvlietse Dorpstraat krijgen een make-over. Ook de heraanleg van de Spaansemolenstraat, en de Bosstraat, zullen de veiligheid van de weggebruikers verhogen. De aanleg van een buurtpark aan het Burgemeester Verhulstplein staat eveneens op de planning”. Op sportief vlak blijft het district haar sportclubs financieel en logistiek ondersteunen. “Bovendien voorzien we in onze meerjarenplan een tegemoetkoming in de zwemkosten van onze inwoners, en de aankoop en plaatsing, van een sportarena” zegt districtsschepen voor publiek domein Rudi Sempels (N-VA). Deze legislatuur voorziet het district ook een budget om de lokalen van de scouts De Reigers te renoveren en voor de jongsten wordt het Gak-speelpleintje aangepakt. Tot slot wil het districtsbestuur ook de mantelzorg meer in de kijker plaatsen.