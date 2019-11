Mario (47) uit Berendrecht al zes dagen vermist Sander Bral

08 november 2019

18u41 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo De 47-jarige Mario Ziegenbein uit Berendrecht is al vermist sinds zaterdag 2 november. Rond twaalf uur ’s middags verliet hij daar zijn woning in de Monnikenhofstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Zijn foto werd vrijdag verspreid door de federale politie.

Mario Ziegenbein (47) is 1m82 lang en mager gebouwd, hij heeft kort blond haar en een snor. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere vest met wit opschrift ter hoogte van de borst, een kakikleurige broek met zijzakken, een zwarte rugzak en zwarte schoenen met witte zolen.

Wie meer weet over deze verdwijning kan anoniem en gratis contact opnemen met de speurders via 0800/30.300, via opsporingen@police.belgium.eu of via dit online tipformulier.