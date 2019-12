Manuella wint nieuwe fiets dankzij buurtwinkelen Alfons Schryvers

18 december 2019

11u47 0

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo organiseerde de actie “Naar de winkel? In uw buurt!”. Bedoeling is het buurtwinkelen te promoten. De twintig geselecteerde winnaars van de actie kregen elk een geschenk overhandigd tijdens de prijsuitreiking op het Berendrechtse districtshuis. Uit deze twintig werd nog een gelukkige geloot die met een nieuwe fiets naar huis kon. Als winnaar voor de fiets kwam de Berendrechtse Manuella De Beukelaer uit de bus. Om deel te nemen moesten de deelnemers een volle stempelkaart indienen. In totaal werden 1.340 volle stempelkaarten ingediend. Districtsschepen Sandra Suykerbuyk (CD&V) wees op het belang van winkelen in eigen dorp. “Het versterkt sociale contacten, is goed voor de conditie en als handelaars niet overleven stort een groot deel van ons sociaal dorpsleven in elkaar. Blijf dus op deze mannier verder winkelen”. Voor het opzetten van de actie mocht het districtsbestuur rekenen op de deelname van 13 winkeliers in Zandvliet, 15 in Berendrecht en 7 marktkramers. Vroeger organiseerde meerdere gemeentebesturen de actie “Met Belgerinkel naar de Winkel”, ooit opgestart door de Bond Beter Leefmilieu en Unizo maar deze actie werd in 2016 gestopt. Omwille van het groot succes bleef het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo verder inzetten op winkelen met de fiets maar dan onder een andere naam.